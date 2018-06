Tchad : « le meilleur de l’emploi c’est de créer l’emploi »

Un groupe des jeunes entrepreneurs volontaires d’une plateforme du nom chad’s Innovation Summit, en collaboration avec le ministère des Mines, du Développement Industriel, Commercial et de la Promotion du secteur privé, organise un sommet du 18 juin au 20 juin 2018, sous le patronage du président de la république Idriss Deby Itno. Le lancement des activités s’est déroulé sous la direction du représentant du chef de l’État, le ministre d’État à la présidence, Dr Delwa kassiré Koumakoye.



La cérémonie de lancement du sommet de Chad’s Innovation Summit, a débutée par la présentation des membres de Chad’s Innovation Summit, qui, à travers une vidéo conférence, ont expliqué brièvement leur venue dans cette plateforme, leurs actions et projets en faveur de leur communauté. Les étudiants qui ont eu l’occasion d’assister aux journées portes ouvertes organisées par Chad’s Innovation Summit, ont donné leur impression par rapport à cette initiative qu’ils trouvent louable et bénéfiques. En effet, Chad’s Innovation Summit, est un mouvement qui renferme des jeunes bénévoles, des cadres, des réfugiés, des étudiants, des ONG, des entreprises œuvrant pour apporter leur part de contribution afin de bâtir un Tchad meilleur. Sa philosophie vise à répondre aux exigences des jeunes ayant pour idéal le bien-être de la société ; à semer les germes entrepreneurials dans les classes tchadiennes, à identifier et accompagner les jeunes entreprises qui œuvrent dans le domaine de la technologie et de la protection de l’environnement, pour ne citer que ceux-là. Chad’s Innovation Summit est une plateforme de création pour concrétiser les idées. Le sommet de Chad’s Innovation Summit est par ailleurs un événement qui se veut un lieu de réflexion et de débat sur la question : « comment bâtir la communauté tchadienne à travers l’entreprenariat ? »



Les jeunes bénévoles de chad’s Innovation Summit ont chacun une plateforme. Certains font une mise en relation des entreprises au Brésil et aux États-Unis en étant une garantie pour eux afin de faire partie du marché tchadien, car au Tchad la demande est supérieure à l’offre ; c’est le cas d’un jeune entrepreneur, William fondateur de My business online. Celui-ci travaille dans le domaine de la plomberie. D’autres œuvrent dans le domaine de l’immobilier et de l’amélioration du système éducatif tchadien. Ces jeunes entrepreneurs ont partagé leur expérience pour motiver les jeunes tchadiens à innover, car selon eux, le meilleur de l’emploi c’est de créer l’emploi. Ils incitent les jeunes à créer des valeurs au sein de leur société tout en restant responsables et capables de s’engager avec les autres pour améliorer leur condition de vie. Les jeunes entrepreneurs de Chad’s Innovation Summit s’engagent à conscientiser, responsabiliser et dynamiser les jeunes tchadiens, ce sommet est l’endroit idéal.



Le fondateur de Chad’s Innovation Summit, Hamid Khayar Oumar Defallah, fait appel à la solidarité à tous les porteurs de projet et aux conseillers qui peuvent se joindre à eux pour des bonnes actions. De son avis, il existe une jeunesse tchadienne qui excelle et qui se bat pour réussir, c’est ainsi qu’il a mis en place ce sommet qui constitue un incubateur, un espace qui peut accompagner techniquement les projets des jeunes. Il encourage ces derniers à innover au lieu d’attendre la fonction publique qui ne peut prendre tous les diplômés.



Le ministre des Mines, du Développement industriel, Commercial et de la Promotion du secteur privé, Youssouf Abassala, quant à lui s’engage à aider les jeunes dans leurs actions à travers les banques qui sont prêtes à financer des projets inspirants et pleins d’avenir. Selon le ministre d’État à la Présidence, Dr Delwa Kassiré Koumakoye, représentant le président de la République Idriss Deby Itno, ouvrant officiellement le sommet de Chad’s Innovation Summit, à l’image de nombreux pays le Tchad a vécu des moments difficiles et cela a eu un impact sur les rêves des jeunes, c’est pourquoi il faut leur redonner de l’espoir. La problématique de l’emploi interpelle tous les acteurs de la société tels que les pouvoirs publics et les jeunes eux-mêmes, a-t-il souligné. « La tenue de ce sommet est une réussite réjouissante car elle s’inscrit dans la quête de l’emploi. La force motrice de la 4ème république c’est l’entrepreneuriat et les jeunes doivent comprendre que l’avenir leur appartient et ils n’ont pas le droit de trahir cette confiance », a-t-il soutenu. Le ministre d’État à la Présidence, espère que des résultats concrets déboucheront de ce sommet au profit de la jeunesse. Il appelle les jeunes à une véritable prise de conscience, car tous les atouts sont à leur disposition, réitère-t-il.



Après l’intervention du Dr Delwa Kassiré Koumakoye, représentant le Président de la république, des débats interactifs à travers des questions l’ont permis d’acquérir quelques préoccupations des participants et des jeunes entrepreneurs de Chad’s Innovation Summit. Répondant à la préoccupation d’un jeune entrepreneur sur la question de savoir à quand l’application des recommandations faites par la jeunesse lors des forums et sommets, le ministre d’État a répondu que le gouvernement reconnait l’effort de la jeunesse qui se bat pour réussir, mais il faut un certain nombre de conditions pour mener à bien ces décisions et le gouvernement agit dans ce sens, même si cela n’est pratiquement pas visible. Sur plusieurs thèmes, les participants réfléchiront sur la grande question : « comment bâtir la communauté tchadienne à travers l’entrepreneuriat ? »