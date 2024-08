Tchad : le message du Premier ministre à l'occasion de la fête de l'indépendance

Il souligne que l'indépendance du Tchad est un "précieux héritage" légué par les pères fondateurs, symbolisant la bravoure, la liberté et la résilience de la nation.

Alors que le pays entame un "tournant décisif" avec la Ve République, le Premier ministre forme des vœux pour un avenir prospère, bâti sur la paix, la sécurité, la stabilité et la cohésion fraternelle.



Il appelle les Tchadiens à la responsabilité de construire ensemble un pays où chacun se reconnaît dans les valeurs d'Unité, de Travail et de Progrès. Il souhaite une bonne commémoration de l'indépendance et invoque la bénédiction de Dieu sur le Tchad.



Ce message du Premier ministre souligne l'importance historique de cette fête nationale et appelle les Tchadiens à l'unité et à l'engagement pour bâtir un avenir prospère pour leur pays.



Le discours du Premier ministre tchadien à l'occasion de la fête de l'indépendance est un message d'espoir et d'unité. Il rappelle les défis auxquels le pays est confronté mais exprime aussi la détermination à construire un avenir meilleur pour tous les Tchadiens. Les prochaines années seront déterminantes pour savoir si les autorités parviendront à concrétiser les promesses faites.