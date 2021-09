Tchad : le message du président du CMT à la représentation nationale

Le président de l'Assemblée nationale, Dr. Haroun Kabadi, a lu ce 24 septembre un message du président du Conseil militaire de transition, Mahamat Idriss Deby, adressé à la représentation nationale. Il a salué le rôle déterminant des élus du peuple tout au long de la troisième législature.



Pour le président du CMT, les membres du Conseil national de transition (CNT) seront à la hauteur de la mission confiée pour le succès de la transition politique.



"Le peuple tchadien tout entier, nourrit un immense espoir pour cette phase historique de la vie de notre cher et beau pays. Tous nos compatriotes, de l'intérieur et de la diaspora, prient pour une transition apaisée et sereine dans un total esprit de réconciliation et de communion fraternelle", a déclaré Mahamat Idriss Deby.



Il appelle à tenir le cap pour un dialogue national véritablement inclusif et qui verra la participation de tous les tchadiens y compris tous les groupes politico-militaires qui aspirent à la paix.



Au cours de la troisième législature, l'Assemblée nationale a voté 322 Lois visant à renforcer la situation économique, financière et sociale du Tchad.