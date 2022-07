Tchad : le métier de démarcheur, une activité qui attire de plus en plus les jeunes

À Ndjamena, les démarcheurs, communément appelés « Dallali », sont présents dans les services publics, dans l'achat et la vente des engins, de terrain, la location de véhicules, concessions ou chambres et bien d'autres choses.



Ils servent d'intermédiaires, fournissent un service pour lequel ils exigent une compensation monétaire. La population est souvent contrainte d'avoir recours à ces démarcheurs, même si rien ne garantit leur service.



Les va-et-vient pour la délivrance de la carte d'identité nationale, passeport, l'achat de terrain, la vente de concessions, la location de chambres et autres, sont devenus rares, car ces démarcheurs facilitent la tâche à ceux qui sont dans le besoin. Selon Habib Annour, un Ndjamenois ayant fait appel aux services des démarcheurs : « je suis obligé de faire recours à un démarcheur pour la délivrance de mon passeport dans les plus brefs délais », témoigne-t-il.



Malheureusement, ce service de démarcheurs laisse un doute au sein de la population, considéré comme de l'escroquerie. Ainsi, Francis déplore que « pour louer une chambre à Kabalaye, dans le 3ème arrondissement, j'ai dépensé plus 30 000 FCFA pour une bonne chambre », explique-t-il.



Le démarchage est un métier informel qui permet à certains jeunes de gagner leur pain quotidien. Sanda, un diplômé sans emploi est devenu un démarcheur. Il explique que « ce métier consiste à rendre service à quelqu'un qui est dans le besoin, en échange d’argent », affirme-t-il.



Par ailleurs, pour Bapba un autre démarcheur, « bien qu’on ne nous fasse pas confiance, je fais ce service à cœur ouvert, sans mettre mes clients dans le doute », explique-t-il. Tout porte à croire que le démarchage au sein du service public est vecteur de corruption. Mais dans d'autres services, c'est une manière de répondre aux besoins des intéressés. Le plus important est de formaliser ce métier avec des papiers, ainsi que des justificatifs.