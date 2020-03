Tchad : le milieu associatif apporte son soutien aux militaires blessés de Bohoma

Les tchadiens expriment leur compassion envers l'armée de différentes manières, notamment depuis l'attaque de Bohouma lundi dernier. Les membres de l'association des usagers du service public, de l'eau et de l'énergie (AUSPEE) ont visité samedi l'hôpital militaire de N'Djamena où sont soignés une partie des 47 militaires blessés dans l'attaque de Boko Haram.



Ils ont tenu à assister et apporter leur soutien aux militaires blessés lors de l'attaque, en offrant des réservoirs d'eau, des sceaux et des savons. L'occasion de se prêter à une sensibilisation dans le cadre de la lutte contre la pandémie COVID-19.