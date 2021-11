Tchad : le milieu associatif appuie la scolarisation dans les villages environnants de Mao

L'accent a été mis sur la cohabitation pacifique et la scolarisation des enfants. La cérémonie a été présidée par le délégué de la jeunesse et des sports du Kanem, Abou Youssouf Taboye, en présence du secrétaire général de l'Institut national supérieur de pétrole de Mao, Warou Abba Adji Alifa, du président de l'association des jeunes engagés pour le développement du Kanem, Moussa Djidingar, et du vice-président de la plateforme des jeunes, Youssouf Mouta.



Prenant la parole, le secrétaire général de l'association des jeunes élèves ambassadeurs de la paix du Kanem, Saleh Ali Abakar Kayaye, a demandé aux parents d'envoyer leurs enfants à l'école. Pour sa part, le délégué de la jeunesse et des sports du Kanem, Abou Youssouf Taboye, a insisté sur la scolarisation des jeunes filles.



Le secrétaire permanent de l'ONG ADIS, Abba Ali Choukou, a indiqué que ce geste n'est ni le premier ni le dernier. D'autres écoles bénéficieront de dons de matériels didactiques.



La cérémonie a pris fin avec un sketch et la remise du matériel didactique. Le chef de village de Kirbil a assuré que le matériel sera utilisé dans de bonnes conditions.