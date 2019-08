Tchad : le milieu associatif au service de la cohésion et de la paix

Dans les provinces du Tchad, le milieu associatif ne croise pas les bras, malgré les difficultés. L'association socioculturelle et éducative pour le développement du Ouaddaï (ASCEDO), créée il y a une décennie, oeuvre pour le développement des jeunes sur le plan social, éducatif et culturel dans la province du Ouaddaï géographique.



Son bureau est situé au quartier Djarmaya, dans la ville d'Abéché. L'association est également présente à N'Djamena. L'ASCEDO est une organisation apolitique, à caractère social et à but non lucratif. Elle oeuvre sans distinction de sexe, ni de religion, en faveur des jeunes de la province.



L'un de ses objectifs principaux est la résolution des problèmes qui entravent le développement du Tchad. Pour mettre en oeuvre son plan d'action, l'association peut s'appuyer sur un conseil consultatif de 30 membres et un bureau exécutif de 15 membres.



Parmi les oeuvres de l'association, on compte notamment l'assistance aux personnes vulnérables de la pédiatrie de l'hôpital d'Abéché, la réalisation d'un projet de hangar à Ouara ou encore la visite d'établissements de la ville d'Abéché. Toutefois, elle ne compte pas s'arrêter là, et projette de mettre en oeuvre de nombreux projets.



La province du Ouaddaï compte particulièrement sur l'implication du milieu associatif en cette période d'état d'urgence, afin de promouvoir la paix, la cohabitation pacifique et le vivre-ensemble à travers une sensibilisation active. A cet effet, une délégation de l'ASCEDO est récemment allée à la rencontre du nouveau Sultan du Ouaddaï, Chérif Abdelhadi Mahdi.