Tchad : le milieu associatif se félicite de l'accord entre le Gouvernement et les syndicats

L'association des jeunes pour le développement de la région du Ouaddaï s'est félicitée vendredi de la signature du protocole d'accord entre le Gouvernement et les travailleurs.



L'association "encourage le chef de l'Etat qui est intervenu personnellement pour résoudre la crise sociale".



"L'AJDRO réitère son soutien au chef de l'Etat qui reste toujours au côté de la jeunesse tchadienne pour son épanouissement", selon le communiqué signé par son président, Abbas Hassim Ali.



Que prévoit l'accord ?



Initialement réduites de 35 %, les AGS sont rétablis à 20% en janvier 2020 et 15 % en juillet de la même année. Réduites de 50%, les indemnités et primes de responsabilité sont restaurées respectivement à 15% en janvier, 20% juillet 2020 ainsi que 15% en juillet 2021.



Au titre de la levée de gel des effets financiers des avancements et reclassements, le Gouvernement s'engage, après évaluation, à lever le gel des effets financiers des avancements et reclassements pour compter de janvier 2020.



S'agissant des frais de transport, les économiques qui pourront être réalisées suite aux travaux d'assainissement du fichier de la solde et de l'audit des diplômes, seront affectées au paiement partiel des frais de transport. Le reliquat sera réglé par le Gouvernement de façon graduelle.



La signature d'un pacte sociale attendue



Dans l'optique d'une paix sociale durable, le Haut comité technique tripartie mettra en place une équipe afin de préparer un pacte social durable, dans un délai n'excédant pas 45 jours.