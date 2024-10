Tchad : le ministère de l'Action Sociale réceptionne le site des sinistrés à Toukra

Ce 15 octobre 2024, le ministère de l'Action Sociale, de la Solidarité et des Affaires humanitaires a réceptionné le site des sinistrés à Toukra, dans la commune du 9ème arrondissement.



Cette cérémonie a vu la présence du directeur général dudit ministère, Kaoudje Israël, de l’administratrice déléguée auprès de la commune du 9ème arrondissement, Mme Zenaba Edith et de quelques membres du gouvernement. Il est à noter que ce site de 200 tentes, équipé de lampadaires et les forages d'eau, a été construit par l'Office du génie militaire et de la production.



Dans son allocution, Mme Zena Edith a tenu à remercier le ministère pour l'aide apportée aux sinistrés pendant cette période catastrophique. Elle indique que ce site apportera un soulagement aux sans-abris, victimes d'inondations.



Par ailleurs, elle souligne la détermination du génie militaire qui a bravé des obstacles dans la construction de ce site. Et elle indique qu’après cette réception, le site sera remis à qui de droit. Les agents du génie militaire ont surmonté plusieurs difficultés, pour rendre opérationnel ce site.



La difficulté majeure étant la pluie qui réduisait les efforts à néant, mais cela n'a pas empêché que l'on arrive à l'objectif, comme l’indique Abakar Hassane Sabre, chef du centre de gestion des inondations de l'Office du génie militaire et de la production.