Tchad : le ministère de l’Administration définit les intérims dans les communes lors des élections du 29 décembre

Dans un message officiel adressé à tous gouverneurs province, le ministère de l'Administration du territoire et de la Décentralisation instruit que, « suite à la publication listes définitives de candidats aux échéances électorales du 29 décembre 2024, et dans le souci d'assurer la continuité des services publics essentiels des communes où les maires sont investis candidats, l’intérim transitoire sera assuré par les adjoints aux maires dans l'ordre de préséance, au cas où les maires et les adjoints sont candidats ».



Par ailleurs, l’intérim transitoire sera confié au préfet de département, pour le cas spécifique de la ville de N’Djamena où tout l'exécutif communal de la ville est candidat.



Enfin, l’intérim transitoire sera assuré par la déléguée générale du gouvernement auprès de la commune de ville de N’Djamena et les administrateurs délégués pour les communes d'arrondissement concernés, selon les cas.