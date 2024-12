TCHAD Tchad : le ministère de l’Aménagement du territoire dresse son bilan 2024 et dévoile ses projets pour 2025

Alwihda Info | Par Hibé Ouadjouli Evarist - 30 Décembre 2024



Le ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Habitat (MATUH), Mahamat Assileck Halata, a présenté un bilan exhaustif des activités réalisées par son ministère au cours de l’année 2024. Lors de cette rencontre avec le personnel du MATUH, les réalisations, les défis rencontrés et les perspectives pour les mois à venir ont été discutés.

Réalisations du MATUH en 2024

1. Gestion foncière et cadastrale Signature de partenariats : Collaboration avec la FAO, OXFAM et Kadaster pour la réforme foncière et cadastrale.

Opérationnalisation du Guichet Unique : Plus de 2100 dossiers traités, générant 1,17 milliard FCFA, en hausse de 356,79 millions FCFA par rapport à 2023.

Politique foncière nationale : Document élaboré et validé par le Conseil de Cabinet, en attente d’adoption en Conseil des ministres.

Restructuration et lotissement : Plans adoptés pour éviter les occupations anarchiques et les zones insalubres dans les quartiers périphériques. 2. Urbanisme et habitat Recensement des réserves foncières à N’Djamena : 649 libres de toute occupation. 403 occupées à des fins résidentielles. 88 à des fins commerciales. 389 à des fins publiques et privées. Infrastructures réalisées : Hôtel Toumaï Palace réceptionné. Complexe multisport FestAfrica achevé, intégrant des installations sportives modernes et un centre multimédia. Gestion des inondations : Réhabilitation de 30 km de digues dans le 9ᵉ arrondissement. Travaux de drainage des eaux pluviales. Projet PILIER financé par la Banque Mondiale pour 150 millions de dollars sur 6 ans.3. Aménagement du territoire Élaboration des schémas provinciaux d’aménagement pour le Guéra et le Salamat (2023-2032). Lancement du processus d’élaboration du SPAT pour le Moyen-Chari.4. Renforcement des capacités et modernisation Formations pour les agents. Fourniture de matériels bureautiques pour les bureaux centraux et provinciaux. Développement du système d’information géographique pour l’aménagement territorial. Difficultés rencontrées Manque de ressources financières : Faible budget de fonctionnement.

Coordination insuffisante : Absence de synergie avec d’autres institutions pour la mise en œuvre des outils de planification.

Équipements vétustes : Limitation des capacités d’intervention.

Ressources humaines limitées : Manque de personnel qualifié.

Ingérence extérieure : Interférences dans la gestion foncière. Défis et perspectives

Défis à relever Élaborer une politique nationale foncière et créer un tribunal foncier.

Renforcer les capacités des agents dans des domaines spécifiques.

Moderniser l’administration foncière et cadastrale.

Mobiliser des financements pour des projets prioritaires. Perspectives pour 2025 et au-delà Réhabilitation des infrastructures clés : Atelier de production et Geoportail à finaliser d’ici mars 2025.

Dragage des bras morts du Chari et création de bassins de rétention.

Construction de logements sociaux avec l’appui des partenaires.

Aménagement des berges sur 32 km linéaires et rénovation de 27,5 km de digues.

Schéma directeur d’urbanisme pour N’Djamena : Élaboration et adoption d’un plan intégré.

Modernisation des données géodésiques et raccordement des bornes géodésiques des villes. Le ministre Mahamat Assileck Halata a réaffirmé l’engagement du MATUH à poursuivre ses efforts pour moderniser les infrastructures, renforcer les capacités institutionnelles et améliorer la gestion foncière et urbaine. Malgré les défis, les réalisations de 2024 montrent un progrès significatif dans l’atteinte des objectifs fixés par le gouvernement tchadien.



