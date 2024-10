Tchad : le ministère de l'Eau et de l'Energie distribue du chlore pour le traitement des eaux des forages

Ce 02 octobre 2024, le ministère de l'Eau et de l'Energie a lancé officiellement les activités de sensibilisation dans la commune du 9ème arrondissement, pour le traitement des eaux dans les ménages, en vue de constater le niveau de contamination, et le niveau de nappe d'eau.



Zenaba Edith, administratrice déléguée auprès de la commune du 9ème arrondissement, représentant le maire de la commune pour la circonstance, se dit émue du geste du ministère de venir en aide à la commune du 9ème arrondissement. Elle rappelle que les bactéries se trouvent partout, et qu'il est nécessaire de traiter les eaux avant la consommation.



Ignabé padacké, le président du comité technique de gestion des inondations, souligne que le Tchad, à l'instar des autres pays du Sahel, fait face à une pluviométrie exceptionnelle cette année, du fait des aléas du changement et dégradation climatique.



De ce fait, il rappelle qu’un comité de suivi des inondations a été mis en place pour évaluer les risques d'inondations liés à la pollution des sources d'approvisionnement en eau potable et la montée des niveaux des fleuves.



Par ailleurs, il rappelle encore que le niveau d'eau des forages des quartiers proches des fleuves est remonté plus proche de la surface du sol, par rapport aux quartiers éloignés, soit 3,76 à 22,33m ; les résultats des analyses bactériologiques de la qualité d'eau, ont mis en évidence un niveau de contamination avancée des souterraines de l'ordre de 96,67℅.



Il réitère que c'est au vu de ces résultats que le ministère de l'Eau et de l'Energie a décidé en urgence, la distribution de l’eau de javel et la sensibilisation de la population pour le traitement des eaux provenant des forages privés avant toute consommation.