Tchad : le ministère de l'Economie appelle les ONG au "changement de comportement"

Le ministère de l'Economie et de la Planification du développement a initié une rencontre avec les partenaires humanitaires internationaux oeuvrant au Tchad, le 25 janvier à N'Djamena. La rencontre est relative à la signature des protocoles qui prennent en compte la réforme des ONG au Tchad.



"Il s'agit ici pour le gouvernement, en initiant cette rencontre, d'assumer ses responsabilités et de fournir les efforts importants pour le changement de comportement, y compris chez les partenaires eux-mêmes car les instructions du chef de l'Etat nous y obligent tous", a expliqué le ministre de l'Economie et de la Planification du développement, Issa Doubragne.



D'après lui, "la majorité des agences et ONG campent depuis des années dans l'humanitaire au détriment des véritables actions de développement, délaissant des communautés d'accueil des réfugiés".



"Je voudrais vous rassurer M. le ministre que ce sujet fait partie de nos priorités, de notre équité humanitaire et de celle des Nations Unies pour 2019", a déclaré le coordonateur résidant du système des Nations Unies au Tchad, Stephen Tull.



Le projet de réforme du cadre juridique des ONG a un objectif de transparence et de leur permettre d'exercer au Tchad de manière cohérente.