Tchad : le ministère de l'Éducation nationale annonce une modification du calendrier scolaire

En raisons des perturbations qu’ont connues certains établissements scolaires, à la suite de la grève lancée par le comité dit de crise du SET, le ministère de l'Éducation nationale et de la Promotion civique, soucieux du respect du volume horaire requis pour l’année scolaire, a retouché le calendrier scolaire de l’année en cours.



A cet effet, le calendrier scolaire retouché repousse la fin d'exécution des programmes scolaires et le début des grandes vacances au 20 juillet 2024. Il réduit a durée de congés des 1er et 2ème trimestres. Ainsi, au lieu du 23 décembre au 2 janvier 2024, comme initialement prévu, le congé du 1er trimestre se aura lieu les 15 et 16 mars 2024. Le congé du deuxième trimestre, quant à lui, est fixé pour les 10 et 11 mai 2024, au lieu de 23 mars au 1er avril 2024.