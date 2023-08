Tchad : le ministère de l'Élevage et ses partenaires unis dans la lutte contre la peste des petits ruminants

Pr. Abderahim Awat Atteib, ministre de l'Élevage et des Productions Animales, a souligné l'engagement des partenaires aux côtés de son ministère dans la lutte contre les maladies animales et la sécurisation de la mobilité pastorale. Ces actions se traduisent par la réalisation d'infrastructures pastorales telles que les points d'eau, les couloirs de transhumance et les aires de stationnement.



Le secteur de l'élevage occupe une place importante dans l'économie nationale et les ménages ruraux du Tchad. Cependant, son développement et sa valorisation sont entravés par diverses contraintes, notamment les maladies animales. À l'échelle mondiale, les pertes dues à la Peste des Petits Ruminants (PPR) sont estimées entre 725 et 1000 milliards de FCFA par an. Pour faire face à cette situation, l'Organisation Mondiale de la Santé Animale préconise une Stratégie mondiale visant à contrôler et éradiquer la PPR d'ici 2030.



Certains partenaires se sont engagés dans cette lutte en fournissant d'importantes quantités de vaccins et en apportant un soutien logistique adéquat, comme le Programme de Renforcement des Activités Pastorales et de la Santé Animale (PRAPS).



L'objectif de cette rencontre était d'examiner la mobilisation des ressources en vue de leur mutualisation pour une mise en œuvre efficace du Plan National Stratégique visant à éradiquer la PPR d'ici 2027. Les interventions se concentreront principalement sur le domaine de la santé animale.