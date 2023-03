Tchad : le ministère de l'Élevage lance la rentrée académique 2022-2023 de l'ENATE

Dans son discours, le directeur général de l'ENATE, Dr Adansa Michel, a souligné que l'école était l'une des plus anciennes institutions de formation du pays, créée en 1946. Il a demandé aux enseignants de faire preuve de leur plus grand effort pour transmettre les connaissances les plus pointues à leurs élèves et de remplir leurs devoirs. Il a également encouragé la synergie entre les activités d'enseignement.



Il a également demandé aux élèves d'assister régulièrement aux séances de formation et de s'appliquer à assimiler les cours afin de devenir des lauréats compétents et aptes à concourir pour des emplois.



De son côté, le ministre de l'Élevage et des Productions Animales, le Dr Abdrahim Awat Atteib, a souligné que le gouvernement d'union nationale dirigé par Saleh Kebzabo poursuivait ses efforts pour améliorer la contribution du sous-secteur de l'élevage à l'économie nationale en intensifiant l'élevage et en professionnalisant le secteur tout en préservant le capital productif grâce à une meilleure gestion des ressources naturelles.



L'ENATE a effectué des adaptations structurelles et fonctionnelles conformément aux autres institutions de recherche et de formation technique, scientifique et professionnelle. Cela inclut la mise sous double tutelle des ministères en charge de l'élevage et de l'enseignement supérieur, la mise en place de nouveaux programmes d'études et la formation des enseignants et des cadres au système de formation.