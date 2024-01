Tchad : le ministère de l'Enseignement supérieur tient un conseil d'administration

Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation tient son 5ème conseil d'administration spécial des académies. Cette importance séance a lieu ce 3 janvier 2024, dans d'un hôtel de la place, avec la participation des présidents des institutions supérieures, venus des déférentes provinces.



Dans discours d'ouverture des travaux, le ministre de l'Education nationale et de la Promotion civique, Moussa Kadam, s’est dit satisfait d'avoir contribué à la mise en œuvre de l'opérationnalisation des académies.



Il a adressé ses mots d'encouragement aux présidents des académies, et les exhorte à redoubler d’efforts pour la gestion de proximité du système éducatif. Moussa Kadam a évoqué les problèmes que traversent les académies, tout en proposant les solutions à une réflexion scientifique, sans oublier le budget et l'applicabilité de la loi 16 qui régit les académies.



Ce conseil d'administration spécial des académies est présidé par le ministre d'État, ministre l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, par ailleurs président du conseil d’administration des académies, Dr Tom Erdimi.