Tchad : le ministère de l'Environnement prend des mesures face au manque "d'orthodoxie financière"

Dans une note de service signée le 9 décembre 2019, le ministre de l'Environnement, de l'Eau et de la Pêche, Brahim Mahamat Djamaladine, a indiqué avoir constaté que "les fonds de contrepartie de l'Etat et les subventions ne sont pas gérées conformément à l'orthodoxie financière et les règles qui régissent nos finances publiques par les organismes sous tutelle du ministère, les projets et programmes."



"Dorénavant, toutes les structures sous tutelle, projets et programmes qui bénéficient des fonds de contrepartie de l'Etat ou subventions doivent obtenir préalablement l'accord du ministère avant d'engager toute dépense éligible", annonce le ministre.



Selon lui, "cette mesure conservatoire dont le but est d'assurer la traçabilité des fonds, impose une rigueur dans la gestion efficace et efficiente des fonds propres de l'Etat, surtout en cette période marquée par une crise économique et financière sans précèdent que traverse notre pays."