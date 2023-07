Tchad : le ministère de l'Environnement prépare la COP28 avec les ONG et associations

Le secrétaire général du ministère de l'Environnement, de la Pêche et du Développement durable a pris la parole en demandant à tous les participants d'être attentifs et de prendre des notes pour faire un retour à leurs organisations respectives. Il a admis ne pas avoir pu inviter toutes les organisations, mais un nombre important d'ONG et d'associations étaient présentes grâce à un communiqué diffusé. Il a annoncé la mise en place d'une base de données pour mieux connaître toutes les ONG et associations travaillant dans le domaine de l'environnement.



Dans son discours d'ouverture, Mahamat Hano a exprimé ses remerciements aux leaders des organisations pour avoir répondu positivement à son appel. Il les a encouragés à s'organiser et à travailler main dans la main, soulignant que cette réunion était essentiellement une prise de contact. Il a également évoqué la nouvelle dynamique dans le département de l'environnement et les responsabilités de chacun pour représenter dignement le Tchad lors de la COP28. Il a rappelé que le Tchad, bien qu'il ne soit pas un pays pollueur, figure parmi les plus vulnérables aux effets néfastes du changement climatique mondial.



Le ministre a informé l'assistance de la création d'une cellule permanente chargée de suivre et d'évaluer toutes les activités liées à l'environnement. Il a exprimé le souhait d'impliquer les organisations environnementales dans cette cellule en leur accordant au moins deux places. Enfin, il a appelé les ONG et associations à s'enregistrer au ministère afin de créer une plateforme rassemblant toutes les entités travaillant dans ce secteur.