Tchad : le ministère de l'Environnement signe des partenariats pour préserver la biodiversité

Que prévoient les conventions ?



À travers ces conventions, les entités s'engagent à informer, sensibiliser et conscientiser la population sur la nécessité de la protection de l'environnement contre toute forme de dégradation ; organiser des causerie-débats en milieu scolaire sur les thématiques de la protection de l'environnement, de la préservation de la nature et de la lutte contre la désertification et le changement climatique ; constituer et former des clubs scolaires pour le reboisement et la restauration des écosystèmes ; et sensibiliser la population sur la lutte contre la désertification et les changements climatiques par la plantation d'arbre.



Il est également prévu de lutter contre la déforestation par la vulgarisation des textes législatifs et règlementaires en la matière ; créer, développer des pépinières et encourager la plantation d'arbres fruitiers ; faire des forages à motricité humaine pour l'entretien des plans, l'alimentation du bétails et des personnes en eau potable ; sensibiliser les producteurs ruraux à s'adapter aux effets néfastes des changements climatiques ; lutter contre les pollutions et les nuisances.



De plus, les conventions prévoient la participation à la lutte contre le braconnage par mise en place des comités locaux d'alerte ; la participation au processus de la sauvegarde du Lac Tchad ; la promotion de la pisciculture, l'aquaculture, l'apiculture et la construction des infrastructures adéquates y afférentes ; ou encore l'engagement à soutenir l'éducation

environnementale dans les milieux scolaire et parental.