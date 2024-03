L'arrêté nº 025/RT/MC/SG/2024 du ministre de la Communication porte suspension jusqu'à nouvel ordre du Syndicat National des Professionnels de l'Office National de Radiodiffusion et Télévision (SYNAPORT) et du Syndicat Indépendant des Professionnels de Radiodiffusion et Télévision (SIPRAT), en raison des graves atteintes à l'ordre public.