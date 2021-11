Tchad : le ministère de la Femme assiste deux femmes vivant dans des conditions misérables

Une délégation du ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'enfance, conduite par Mme. Nemadjilem Djerade Ernestine, directrice de l'action sociale et de développement communautaire, s'est rendue à Linia ce 21 novembre 2021 pour remettre de divers kits alimentaires aux deux femmes de 3ème âge se trouvant sa famille dans la localité de Linia.



Le ministère de la Femme a offert plusieurs kits alimentaires aux démunies. Ces kits sont composés d'huile, sacs du riz, sucre, matelas et draps.



Selon la directrice de l'action sociale et de développement communautaire, Mme. Nemadjilem Djerade Ernestine, c'est grâce à deux individus que le ministère en charge de la femme a pris connaissance de ces femmes sans soutien ni support, se trouvant à Linia et sans abris. Pour elle, ce don leur permettra de survivre durant quelques jours. Mme. Nemadjilem Djerade Ernestine assure que le ministère gardera un œil sur elles.