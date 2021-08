Tchad : le ministère de la Femme crée un programme d'autonomisation économique

La ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'enfance, Amina Priscille Longoh, a signé ce lundi 30 août 2021, un arrêté portant création, attribution, organisation et fonctionnement du Programme national d'autonomisation économique et social des femmes (PNAESF).



Ce programme a pour objectif de renforcer le pouvoir économique des jeunes filles et des femmes par le développement de leurs activités économiques, de créer des structures financières endogènes pour favoriser le financement à la base des activités économiques des femmes en vue de leur perenisation.



Le PNAESF a aussi pour mission d'encadrer techniquement les initiatives économiques des filles et femmes, renforcer la lutte contre les violences basées sur le genre et toutes pratiques qui constituent un obstacle à l'épanouissement des filles et des femmes et dans leur combat contre la pauvreté. Il doit aussi veiller à la mise en oeuvre des orientations stratégiques de la Politique national du genre (PNG).