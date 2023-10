TCHAD Tchad : le ministère de la Femme et le PNUD organisent un atelier de validation sur les besoins des femmes

Alwihda Info | Par Richard Korhassem - 4 Octobre 2023



Ce mercredi 4 octobre à Bakara, a eu lieu la cérémonie de lancement d'un atelier de validation techniques des rapports d'études sur les besoins productifs des femmes et filles des communautés et la mise en place des structures d'épargne et de crédit au sein des organisations féminines dans les provinces de N'Djamena, Lac, Salamat. Mandoul et Moyen-Chari.



Dans son allocution de circonstance, le représentant de Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), a noté que, au Tchad, la problématique des inégalités de genre constitue un défi majeur. Ensuite, il a avancé une statistique soulignant que la marginalisation des femmes et des filles, qui constituent 50,6% de la population, est une réelle entrave au développement du pays.



Il a fait la lecture en annonçant que, selon le rapport global sur les écarts entre les sexes, le Tchad, à l’instar de nombreux pays en développement, occupe un rang peu reluisant : 148ème sur 156 pays en 2021, avec un score de 0,593. Le représentant de PNUD a dit que les violences basées sur le genre dont elles font majoritairement l’objet, notamment l’accès limité aux ressources, aux prises des décisions, aux services sociaux de base, ne leur permettent pas de jouer pleinement et efficacement leur rôle dans les sphères socio-économiques.



Autonomisation

Pour lui, l'autonomisation des femmes est un processus multidimensionnel, comportant des dimensions économiques, socioculturelles, juridiques et politiques. En outre, il a souligné que les données disponibles, au niveau mondial, montrent que le bien-être des ménages, ainsi que la productivité nationale dans divers secteurs, se trouvent améliorés lorsque la femme participe à la vie économique et politique, au même titre que l’homme.



Il a aussi fait mention du gouvernement, qui selon lui, malgré les efforts, ainsi que les initiatives des partenaires au développement tels que le PNUD, le tableau reste peu reluisant. Les discriminations et les violences auxquelles fait face plus de la moitié de la population, à divers degrés, persistent.



Dans son discours d'ouverture du lancement, la secrétaire générale du ministère de la Femme, de la Petite enfance et de la Solidarité nationale, Moudelbaye Noubandissem, représentant la ministre, a souligné que, le gouvernement du Tchad, sous la clairvoyance du président de Transition, Mahamat Idriss Deby Itno, fait de l'égalité de sexes, un pilier fondamental du développement socioéconomique, politique et culturel du Tchad.



Elle a indiqué que, la souscription aux engagements internationaux, recommandations et résolutions des différentes conférences régionales, internationales, consacrés aux questions inhérentes aux femmes, traduit cette volonté clairement exprimée par les hautes autorités du pays.



Selon la secrétaire générale, la contribution des femmes tchadiennes au développement de leur pays demeure handicapée par des inégalités telles que l'accès limité aux ressources, aux prises de décision, aux services sociaux de base, et leur statut peu valorisé.



Moudelbaye Noubandissem a ajouté ainsi que, les inégalités sont nourries par la prévalence de sensibilités socioculturelles et la coexistence des normes sociales parfois en décalage avec le cadre légal, ainsi que des facteurs tels que l'ignorance de leurs droits par les femmes et filles, l'inefficacité des institutions et mécanismes judiciaires, la difficulté d'accès à la justice, les faiblesses dans l'intégration de la dimension du genre dans les processus de planification et les politiques publiques.



Résilience holistique

La représentante du ministère de la Femme, de la Petite enfance et de la Solidarité nationale, a laissé entendre que, son ministère en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le Développement, a initié le Programme national d'autonomisation économique et sociale des femmes (PNAESF) au Tchad.



Selon elle, le but ultime de ce programme est de créer et de renforcer les conditions propices à l'autonomisation économique et sociale des femmes et filles, afin de consolider une résilience holistique suivant les trois dimensions du développement durable, entre autres économique, sociale et environnementale des communautés et de l'ensemble du pays.



Ainsi, la contribution financière substantielle du gouvernement à hauteur de deux milliards de FCFA sur les quatre années de ce programme pilote, traduit sa volonté de voir ce programme atteindre ses objectifs, souligne Moudelbaye Noubandissem.



Enfin, la secrétaire générale du ministère de la Femme, de la Petite enfance et de la Solidarité nationale, a révélé que cet engagement national est un geste fort, pour soutenir toutes les actions d'autonomisation des femmes prévues dans ce programme qui se veut global et ambitieux. Elle a en outre mentionné que pour cette phase pilote, le programme est mis en œuvre dans cinq provinces du pays, à savoir le lac, Mandoul, Moyen-Chari, Salamat et N’Djamena.





