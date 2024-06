Tchad : le ministère de la Fonction publique et l'ONAPE envisagent des stratégies en matière d'emploi

Le Directeur de l’Office national pour la promotion de l’emploi (ONAPE), M. Nassouradine Abakar Kessou, accompagné de ses collaborateurs, a été reçu ce jeudi 27 juin 2024 par le Ministre de la Fonction publique et de la Concertation sociale, M. Abdoulaye Mbodou Mbami.



L'objectif de cette rencontre était de présenter la stratégie de mise en œuvre de la politique gouvernementale de la 5ème république en matière d'emploi.



Les discussions ont porté sur :

⁃ La création de stratégies et de méthodes de stimulation via le système « Crédit-Emploi-Jeune » ;

⁃ La réalisation d’études sur l’emploi afin d’identifier les besoins en main-d’œuvre et les secteurs porteurs ;

⁃ La création d'emplois verts à travers la chaîne de valeur agricole.