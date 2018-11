Tchad : le ministère de la Fonction publique fait le point sur la disparition des dossiers

Le directeur général adjoint du ministère de la Fonction publique, Djim Godembaye Patient, a fait ce samedi 17 novembre une mise au point sur les dossiers perdus des fonctionnaires dans les archives.



"On a eu a travailler et jusqu'à là, on a une trentaine d'archivistes qui sont en train de travailler sur ce dossier. Mais on n'arrive pas à retrouver tous les dossiers des agents", a expliqué Djim Godembaye Patient.



D'après lui, "en perspective de la numérisation des archives de la fonction publique tchadienne, il est urgent de compléter les documents manquants aux dossiers des agents. C'est pourquoi il est souhaitable de demander à ces agents de constituer les différentes pièces manquantes pour déposer à leur direction des ressources humaines qui transmettra au niveau de la fonction publique".



"L'informatisation s'impose parce que nous sommes au 21ème siècle, donc l'informatique prime. Actuellement, nous sommes en pourparlers avec nos partenaires, les chinois qui sont venus déjà constater nos archives. S'il y a lieu, ils nous viendrons en aide", a précisé le directeur général adjoint du ministère de la Fonction publique.