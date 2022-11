Tchad : le ministère de la Formation professionnelle, des Métiers et de la Microfinance en ordre de bataille

La réunion de travail s'est focalisée sur les maux qui minent le ministère. "C'est vrai que le ministère de la Formation professionnelle, des Métiers et de la microfinance n'est pas un petit ministère. L'importance accordée à ce ministère n'est pas proportionnelle à sa taille", souligne le ministre.



Ousmane Moussa Mahamat relève que cette rencontre est importante pour diagnostiquer les difficultés. Elle intervient un mois après la prise de fonction.



Pour le ministre, "le rôle premier de son département est celui de former les gens et de les rendre opérationnels. Il faut amener les jeunes à trouver un boulot, un petit métier qui leur permettra de s'occuper de leurs familles".



Il instruit tout le personnel afin que chacun apporte sa contribution.