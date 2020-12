Tchad : le ministère de la Jeunesse dément avoir invité Succès Masra à la cérémonie du CNJT

Le ministère de la Jeunesse et des Sports dément avoir invité le président des Transformateurs, Succès Masra pour assister à la cérémonie d'installation du nouveau bureau exécutif du CNJT qui se déroule en ce moment au Radisson Blu à N'Djamena.



Le billet d'invitation adressé au président des Transformateurs semble avoir été modifié pour mettre le ministre de la Jeunesse et des Sports dans le pétrin, selon une source du département ministériel qui ajoute que "pas un seul billet ne lui a été adressé".



​Le ministre de la Jeunesse et des Sports s'est entretenu au téléphone avec le président du mouvement Transformateurs pour lui clarifier qu'il n'a pas été invité à assister à cette cérémonie d'installation du nouveau bureau de CNJT. Lors de cet entretien, le président du Transformateurs a dit qu'il a reçu l'invitation du secrétaire général du CNJT, un certain Roland, membre du Mouvement Transformateurs. Cette fausse invitation circule sur la toile et fait l'objet de plusieurs interprétations erronées.



Le ministère de la Jeunesse et des Sports indique que l'invitation adressée au président des Transformateurs diffère des autres car elle aurait été modifiée pour nuire au ministre.