Tchad : le ministère de la Jeunesse et des Sports a organisé un Live Chat

Le gouvernement du Tchad, à travers le ministère de la Jeunesse et des Sports, en collaboration avec UNICEF et UNFPA, a organisé un Live Chat U-Report dédié à « l'autonomisation des jeunes dans la consolidation de la paix au Tchad ».



Ce Live Chat organisé dans la salle de l'UNICEF, ce 24 octobre 2024 a vu la présence des différents ambassadeurs, et aussi une session de visioconférence avec les jeunes des différents départements du Tchad, notamment, Sarh, Bongor, Mongo etc.



Cependant, cette visioconférence a permis aux experts de poser des questions et apporter des éléments des réponses sur les thématiques liées à la paix et sécurité au Tchad.



Dr Marcel S. Ouattara, représentant de l'UNICEF au Tchad, dans son allocution, souligne que la présence de cette délégation du Fonds des Nations-Unies Pour la Paix au Tchad, témoigne la recherche de paix indéfectible dans le monde, et de l'importance que cette entité accorde au rôle des jeunes filles et garçons, dans la construction d'un avenir plus sûr au Tchad.



Il indique que c'est une occasion d'échanger avec des jeunes venant de l'ensemble du territoire national, certains grâce à leurs téléphones portables, d'autres depuis des « villages de la démocratie » soutenus par PBF à Ndjamena, Bongor, Sarh et mongo ; d'autres encore, via les réseaux sociaux pour vivre cet instant important.



Par ailleurs, il rappelle le rôle de U-Reporters qui est utilisé comme une innovation majeure dans les approches de la paix au Tchad avec les adolescents et les jeunes. Il réitère également que cet outil à la fois numérique et physique, offre aux adolescents et aux jeunes, la possibilité de poser des questions à des experts sur des canaux sûrs, tout en garantissant la possibilité de conserver l'anonymat.