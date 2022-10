Tchad : le ministère de la Planification du développement restitue les résultats du PND 2017-2021

Arrivé à terme fin décembre 2021, le Plan national de développement PND 2017-2021 est restitué ce 4 octobre 2022 au CEFOD, par les délégués provinciaux du ministère de l’Économie, de la Planification du développement et de la Coopération internationale.



Dans le cadre de la redevabilité envers la population, le gouvernement tchadien a souhaité diffusé les résultats de la mise en œuvre du PND 2017-2021, et les Objectifs du développement durable (ODD), ainsi que recueillir les aspirations des populations sur le PND 2022-2026, relève le chef de mission de la restitution des résultats de la mise en œuvre du PND 2017-2021, Mbaïguedem Momkamdode.



Le délégué général du gouvernement de la commune de N’Djamena, le général Brahim Seid Mahamat, souligne que les objectifs de cet atelier sont d'informer les populations sur des Objectifs de Développement Durable (ODD) et l’agenda 2063, et recueillir les attentes de populations de N’Djamena, sur l’élaboration du PND 2022-2026. Les attentes des populations sont recensées en vue de l'élaboration du PND 2022-2026.



Pour rappel, le PND 2017-2021 avait pour objectif de jeter les bases de l’émergence du Tchad, à travers quatre axes stratégiques : renforcement de l’unité nationale ; renforcement de la bonne gouvernance et de l’État de droit ; diversification de l’économie ; amélioration des conditions de vie de la population tchadienne. L’atelier se poursuit jusqu’à 05 octobre 2022.