Tchad : le ministère de la Réconciliation met en place la 1ère édition de la semaine nationale de la paix

L'objectif est de sensibiliser la population tchadienne à la nécessité de maintenir une paix durable dans le pays. Cette semaine est placée sous le thème "Parce que la paix n'est pas juste qu'un slogan", rappelant ainsi que la paix doit être maintenue et construite à travers des actions concrètes.



Au programme, plusieurs activités sont prévues pour la semaine, dont un tournoi sportif, une caravane de sensibilisation, un concert et des animations. Le tournoi de la paix (25 au 26 février 2023) aura lieu au stade de Diguel, où les jeunes des 23 provinces vont s'affronter pour remporter le titre.



En outre, un concert est prévu le 26 février 2023 à partir de 19 heures au Palais des arts et de la culture avec les artistes Vegedram et Laro.



La semaine nationale de la paix est une initiative importante pour le Tchad, car le pays a connu des conflits internes et des tensions sociales ces dernières années. C'est l'occasion pour les citoyens de se rappeler que la paix n'est pas juste qu'un slogan, mais une responsabilité de tous.