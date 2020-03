Tchad : le ministère de la Santé alerte sur un médicament falsifié qui circule

Le ministère de la Santé publique a annoncé lundi la circulation en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale d'antipaludéens falsifiés affichant un logo obsolète du programme OMS des médicaments essentiels.



Il s'agit plus précisément de la QUININE sulfate 300mg avec une boite en plastique grise ou blanche contenant chacune 1000 comprimés circulaires en vrac.



L'étiquetage est en Anglais et Français avec des erreurs et des incohérences.



Au regard de ces données, le ministère de la Santé publique recommande aux professionnels de santé de prendre les dispositions nécessaires pour éviter la distribution et la dispensation de la quinine sulfate 300mg susmentionnée.



Il demande ux patients en possession de ladite quinine de ne pas l'utiliser et de la rapporter à la Direction de la pharmacie, du médicament et de la pharmacopée en vue de sa destruction.



Par ailleurs, il rappelle aux professionnels de santé que tout effet indésirable ainsi que tous les cas d'inefficacité thérapeutique doivent être déclarés à la Direction de la pharmacie, du médicament RT de la Pharmacopée à travers les fiches de notification mises a leur disposition ou à l'adresse e-mail de la Responsable du service de la pharmacovigilance : c.pharmviglcetchad@yahoo.fr.