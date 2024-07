Tchad : le ministère de la Santé lance une opération de ciblage des personnes démunies pour la CSU

Dans le cadre de l’opérationnalisation de la Couverture Santé Universelle (CSU), le ministre de la Santé publique, Dr Abdelmadjid Abderahim, a officiellement lancé, ce 3 juillet, à travers la Caisse nationale d’assurance santé, les opérations de collecte des données des personnes économiquement démunies.



Cette première phase de ciblage couvre Danamadji dans le Moyen-Chari, Bongor dans le Mayo-Kebbi Est, et Abéché dans le Ouaddaï. L'Institut National des Statistiques, des Études Économiques et Démographiques (INSEED) mènera cette opération visant à recenser toutes les personnes démunies incapables de se payer des soins de qualité.



Selon les partenaires techniques et financiers du Tchad, seulement 1% de la population tchadienne bénéficie d’une assurance santé. Ils espèrent que cette opération permettra d’obtenir des données de qualité.



« Notre souhait est que l’enquête se déroule telle que planifiée, permettant ainsi d’avoir des données de qualité des personnes économiquement démunies, issues d’un registre social unique, pour faciliter un démarrage effectif du régime 3, pour que le slogan "Ne laisser personne de côté" soit une réalité au Tchad en 2024 et les années à venir », a déclaré John Eyong Efobi, représentant des partenaires techniques et financiers du Tchad.



Pour le ministre de la Santé, Dr Abdelmadjid Abderahim, la loi prévoit la mise en œuvre de trois régimes de la CSU : le régime d’assurance des salariés, le régime d’assurance des indépendants, et le régime d’assistance médicale dédié aux personnes économiquement démunies.



« Dans la perspective d’une mise en place progressive, et dans l’esprit d’équité et de justice sociale, le Tchad a fait le choix de démarrer l’opérationnalisation desdits régimes par celui d’assistance médicale », a-t-il conclu.