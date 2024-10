Tchad : le ministère de la Santé met en avant le dépistage précoce contre le cancer

Le ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale, à travers son Programme National de Lutte contre le Cancer, a clôturé ce mardi 29 octobre 2024 la campagne « Octobre Rose », lors d'une cérémonie à l'Assemblée nationale, en présence de la deuxième vice-présidente.



Dans son allocution, la présidente de l’organisation, Ronel Gladys, a souligné que cette campagne de sensibilisation sur les cancers féminins, baptisée « Octobre Rose », est essentielle face à une maladie qui reste l'une des principales causes de mortalité dans le monde, et un enjeu majeur de santé publique.



Le mois d'octobre est un moment privilégié pour des campagnes intensives de communication et de sensibilisation sur l'importance vitale du dépistage précoce, garant d'une lutte efficace contre les cancers.



La présidente a rappelé que la lutte contre le cancer doit être une responsabilité collective, et que le mois d'octobre représente une opportunité pour s'engager concrètement dans cette bataille mondiale.



Dans son discours d’ouverture, la deuxième vice-présidente de l’Assemblée nationale, Mme Eugénie Mbainaye, a rappelé qu'une éducation appropriée sur les symptômes et les risques associés, peut sauver des vies. Elle a insisté sur l'importance d'intensifier les efforts de sensibilisation et d'information au sein des familles et des communautés.



Cette journée est également l'occasion de valoriser les efforts des chercheurs, des médecins et de tous ceux qui œuvrent sans relâche pour améliorer le traitement et la qualité de vie des personnes atteintes de cancer. Elle a exhorté à un engagement collectif pour s'assurer que chaque personne touchée par le cancer puisse recevoir les soins dont elle a besoin.