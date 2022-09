Tchad : le ministère de la Santé publique en guerre contre les boissons frelatées

Un sachet (43 à 45%) de boisson frelatée équivaut à 8 bouteilles de Gala de 5,3% d’alcool. Cela dit, pour lutter contre les stupéfiants, le gouvernement du Tchad a adopté en date du 05 septembre 2022, le décret n°2835/PCMT/PMT/ MSPSN/22, portant interdiction de l’importation de la fabrication, de la détention, de la circulation, de la vente, de l'offre et de la consommation de toutes les boissons alcoolisées frelatées au Tchad.



C’est dans cet élan que, le ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale organise du 13 au 14 septembre 2022, un atelier de renforcement des capacités des maires des 10 arrondissements de la N’Djamena, et la société civile, sur les techniques de lutte contre les boissons frelatées au Tchad.



Au cours de cet atelier, les participants et participantes seront outillés sur les conséquences des boissons frelatées et les techniques d’approche, pour lutter contre ce mal qui gangrène la jeunesse tchadienne.



Lançant l’atelier, la directrice générale de la planification et de la coopération au ministère de la Santé publique, Narassem Mbaïdoum indique que la consommation des boissons frelatées entraîne une intoxication et empoisonne l’organisme, entraînant des morts. C’est le cas dans plusieurs pays occidentaux et africains.



Elle précise qu’au Tchad, il n’y a pas de données exactes, mais plusieurs familles et médias ont signalé les pertes humaines liées à la consommation des boissons frelatées. Pour Narassem Mbaïdoum, un sachet de boissons frelatées égale 8 bouteilles de la bière Gala du Tchad. C’est-à-dire que le sachet a un taux d’alcool de 43 à 45% plus élevé que le taux de la Gala qui n’est que de 5,3%.



Elle ajoute que, plusieurs maladies peuvent entraîner les consommateurs à un arrêt respiratoire à cause de l'œdème pulmonaire lié à la consommation des boissons frelatées, et entraînant des cas mortels. Pour ce fait, le ministère de la Santé publique a invité quelques organes de presses et médias à cet atelier pour renforcer leurs capacités dans la lutte contre la consommation des boissons frelatées.