Tchad : le ministère de la Santé publique en mission de sensibilisation contre le paludisme à Sarh

Le public sarhois a reçu le message de la délégation ministérielle en mission à Sarh par la projection d'un film sur les méfaits du paludisme.



Le slogan d'accueil "Tous sous moustiquaires, chaque nuit, toute l'année" a été affiché sur les tee-shirts à l'entrée de la salle. "Cette mission a pour objectif de sensibiliser la population sur les méfaits du paludisme à travers des projections de films sur le paludisme", a expliqué le chef de mission, Djepeur Korode Gérard, à l'assistance lors du lancement des activités.



Un public majoritairement jeune a été mobilisé pour la circonstance. Pendant près de 30 minutes, l'assistance a été largement sensibilisée sur les conséquences du paludisme à travers le son et les images. À la fin de la projection, le chef de mission a interrogé les participants pour évaluer la compréhension du message. Les réponses des participants ont rassuré la délégation en mission.



"Beaucoup se sont instruits grâce à cette projection de film, et le PNLP doit continuer sur cette lancée et être en mesure de l'élargir non seulement au niveau des provinces, mais également aux départements et aux petits villages", a déclaré Remadji Esther, une participante, à la fin de la projection.



Deux quartiers de Sarh, Yalnas et le quartier Borno, ont été retenus pour la projection du film. Cette campagne de sensibilisation se poursuivra dans 4 autres villes, à savoir Koumra, Doba, Moundou et Bongor.