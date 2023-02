Tchad : le ministère de la Santé se mobilise pour la lutte contre le cancer

À cette occasion, le ministre de la Santé et de la Prévention, Dr Abdelmadjid Abderahim Mahamat, a fait une déclaration, mettant l'accent sur la nécessité de continuer à concentrer nos efforts sur la prévention et le dépistage du cancer.



Dans sa déclaration, le ministre a souligné que, malgré les progrès réalisés par la médecine, le cancer reste un énorme défi de santé publique et un grand fardeau.



Il a également précisé que 70% de ces décès ont lieu dans les pays à faible et moyen revenu. Le ministre a également rappelé que le mode de vie sain peut prévenir jusqu'à 40% des cas de cancer, en incluant une alimentation saine, une activité physique régulière et en réduisant les facteurs de risques connus tels que la consommation de tabac et d'alcool.



Le chef du département de la santé et de la prévention a rassuré les citoyens que la lutte contre le cancer au Tchad a connu des succès majeurs au cours des dernières années, grâce à des projets de coopération technique avec l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), la création du Registre Cancer de N’Djamena et l'élaboration d'un programme national de détection précoce du cancer génétique.



Le ministre a souligné le renforcement des capacités des agents de santé, des professionnels de médias et le voyage d'imprégnation pour étudier les pratiques et les expériences des pays qui servent de modèles en matière de lutte contre le cancer. En conclusion, le ministre a prévu de développer les activités et les services de lutte contre le cancer, sur tout le territoire tchadien à moyen terme.



Il a également lancé un appel à toutes les parties concernées pour unir leurs efforts dans la lutte contre l'épidémie mondiale du cancer. Ainsi donc, ensemble, nous pouvons unir nos voix et agir pour combattre le cancer.