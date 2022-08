Tchad : le ministère de la Sécurité met en garde les “fauteurs de troubles”

Deux jours plus tôt, le ministre de la Sécurité publique et de l'Immigration, le général Idriss Dokony Adiker, a interdit la marche de ce 19 août pour "non respect du délai de dépôt de la demande".



"Nonobstant cette interdiction, le ministère constate l'agitation de certains individus mal intentionnés bravant ainsi cette mesure. À cet effet, il met en garde les éventuels fauteurs de trouble", indique la police nationale sur sa page Facebook.