Tchad : le ministère de la Sécurité publique interdit une marche prévue demain

Le ministre de la Sécurité publique et de l'Immigration interdit la marche de l'association Action des jeunes pour la paix et la cohabitation pacifique (AJPP). La marche prévue samedi 10 septembre est strictement interdite.



Le ministère indique que la demande n'a pas respecté le délai légal de dépôt qui est de cinq jours francs au minimum.



De plus, l'itinéraire demandé, notamment du rond-point de Dembé au Palais du 15 janvier, est susceptibel de créer des troubles à l'ordre public.