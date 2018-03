Tchad : le ministère de la fonction publique lance le recensement de ses agents

Le Ministère de la Fonction publique en collaboration avec le ministère des finances et du budget a lancé officiellement ce vendredi 9 mars le recensement des agents contractuels, décisionnaires de l'État, et des fonctionnaires.



Le département ministériel veut déceler les agents fictifs et maîtriser les recettes de l'État. Cette opération va se poursuivre jusqu'au 30 mars avec la composition de 32 équipes permettant ainsi de déterminer le nombre exact de ses agents.