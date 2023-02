Tchad : le ministère de la santé en quête de mobilisation de ressources pour la vaccination des enfants

L'enquête démographique de santé et à indicateurs multiples au Tchad (EDS MICS) a montré que seulement 22% des enfants âgés de 12 à 23 mois sont complètement vaccinés, ce qui représente un danger pour leur santé. "La mise en place de la vaccination est confrontée à de nombreux défis, notamment en Afrique et particulièrement au Tchad, en raison de l'insuffisance de ressources humaines qualifiées, de l'offre de services inadéquate et de la perception du public à l'égard des interventions de santé publique", a expliqué Madeleine Alingué, secrétaire d'État à la Prospective économique et des Partenariats internationaux.



L'objectif de la table ronde était de renforcer le système de santé et d'étendre la couverture vaccinale dans les provinces non couvertes par l'appui à la vaccination des enfants. Dr Abdelmadjid Abderahim, ministre de la Santé publique, a souligné l'importance de la réforme en profondeur du système de santé, qui nécessite une amélioration de la qualité des soins et de la demande de soins. Il a également mentionné les défis auxquels le système de santé est confronté, tels que la faible allocation de ressources, le faible engagement communautaire, la faible gouvernance et la redevabilité, ainsi que le faible financement des activités de vaccination.



Le ministère de la Santé sollicite donc des fonds pour renforcer les infrastructures et les activités de services liées à la vaccination, notamment dans les 10 provinces non couvertes, pour un montant de 12 904 587 $ (soit 8 452 504 314 F CFA).



Enfin, l'OMS estime que 19,4 millions de nourrissons dans le monde ne bénéficient toujours pas de vaccins de base contre les maladies qui entraînent souvent des décès prématurés. Toutefois, la vaccination de routine permet aujourd'hui de prévenir 2 à 3 millions de décès dans le monde chaque année.