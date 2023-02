Tchad : le ministère de la sécurité confirme l'interdiction du meeting de Lazina

Un arrêté portant sur l'interdiction d'un meeting politique a été publié par le ministère de la sécurité publique, le 16 février 2023. Selon cet arrêté, le meeting du parti politique « MNCT » prévu pour le samedi 18 février 2023 est strictement interdit pour cause de suspension par la Cour Suprême, par ordonnance N° 05/CS/CA/SC/2023. Le ministre de la sécurité publique, Idriss Dokony Adiker, a signé cet arrêté pour les nécessités de service.



En cas de non-respect des termes de cet arrêté, l'organisateur sera tenu pour responsable devant les juridictions de la République des éventuelles casses, d'effractions, de toute autre infraction ou de débordements. Les gouverneurs des provinces, le Directeur Général de la Police Nationale (DGPN), le Directeur Général de la Gendarmerie Nationale (D66N) et le Commandant la Garde Nationale et Nomade du Tchad (Com/GNNT) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Arrêté.