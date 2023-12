Tchad : le ministère de la sécurité dément un supposé massacre dans la zone de Goré

Le ministre, à travers son attaché de presse, évoque des "informations sans fondements visant tout simplement à les discréditer et créer la panique au sein de la population qui n'aspire qu'à la paix."



Il apporte un démenti formel et rassure l'opinion du climat actuel de sécurité qui prévaut sur l'ensemble du territoire national.



Le ministre de la Sécurité publique et de l'Immigration met en garde les auteurs et coauteurs de ces fausses informations du risque qu'ils encourent et propagent de telles allégations.