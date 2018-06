Tchad : le ministère de la solidarité nationale distribue des vivres pendant le Ramadan

Apporter une assistance aux personnes nécessiteuses en ce mois de Ramadan, tel est l'objectif annuel du ministère de la Femme, de la protection de la petite enfance et de la Solidarité Nationale. La ministre, Dr. Djamila Bachar Alkhatib et son "staff" ont lancé des activités de distribution de vivres cette semaine, notamment au centre social n°8 de Diguel.



Plusieurs personnes dans le besoin ont bénéficié de ces dons du ministère, a constaté Alwihda Info. Cette opération de distribution de vivres concerne 9 centres sociaux et hospitaliers de N'Djamena. L'opération s'inscrit en droite ligne de la politique du gouvernement, a affirmé la ministre.



En remettant cette assistance, la ministre a attiré l'attention des responsables des centre sociaux sanitaire sur la distribution judicieuse. Les bénéficiaires de ces dons ont salué ces gestes.