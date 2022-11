Tchad : le ministère de la solidarité réceptionne un don de la SOPROFIM

N’Djamena - Dans le souci d'alléger les souffrances des populations victimes d'inondations, la Société de promotion foncière et d’immobilier (SOPROFIM) a remis un don au ministère du Genre et de la Solidarité nationale, en présence du directeur général de l’entreprise Kalouma Ali Limana.



La montée des eaux a provoqué le déplacement massif des populations notamment celles de Walia, Toukra et djigangali. Depuis le début de cette situation de catastrophe naturelle, plusieurs appels ont été lancés à l'endroit des personnes de bonne volonté à venir en aide aux sinistrés.



Receptionnant les dons, le directeur général du ministère, Kaoudé Israël, a exprimé sa gratitude et sa reconnaissance au gouvernement tchadien et ainsi qu'à tous les partenaires pour les efforts consentis dans ce sens. "Ce geste traduit le sens fort de votre solidarité", reconnaît-il.



Le directeur général du ministère du Genre et de la Solidarité nationale exhorte les partenaires ainsi que toutes les personnes de bonne volonté de continuer à appuyer les populations en situation de détresse.