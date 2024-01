Tchad : le ministère délégué auprès du ministre des Armées supprimé dans le nouveau gouvernement

La cérémonie s'est déroulée en présence du Chef d'État-major Général des Armées, le Général d’Armée Abakar Abdelkerim Daoud, du Chef d'État-Major Particulier du Ministère des Armées, ainsi que de tous les conseillers, directeurs et leurs adjoints.



Le Ministre Dago Yacoub a rendu un hommage appuyé et mérité à son collègue sortant, lui souhaitant « bon vent » pour la suite de sa carrière. « Votre mission politique à la tête de ce poste vient certes de prendre fin, mais votre mission en tant que militaire continue. L’armée aura toujours besoin de vous », a affirmé M. Dago Yacoub.



Le Ministre sortant a, à son tour, remercié ses anciens collaborateurs pour leur professionnalisme, leur collaboration et l’esprit fraternel qui a prévalu durant son mandat au ministère.



À propos de son désormais ancien collègue Dago Yacoub, il a déclaré : « Je salue un homme d’une grande sagesse que j’ai eu le privilège de côtoyer pendant ce temps de collaboration ».



La cérémonie s’est conclue sous les applaudissements des participants et les hommages individuels rendus au ministre sortant.