Tchad : le ministère des Affaires Foncières perpétue les actions de salubrité

Le personnel du ministère des Affaires Foncières, du Développement de l'habitat et de l'urbanisme a initié le 16 octobre une journée de salubrité au sein du département ministériel, à l'occasion de l'édition 2021 de la Journée de l'habitat.



Munie d'une pelle et d'un râteau, la ministre des Affaires Foncières, du Développement de l'habitat et de l'urbanisme, Ammina Ehemir Torna, a pris les devants et s'est investie aux côtés de ses équipes. Elle a expliqué que son département souhaite montrer l'exemple pour un environnement propre.



La fin de la saison pluvieuse implique la poussée des herbes dans tous les sens. Les collaborateurs du ministère ont ainsi souhaité inclure dans leurs activités le désherbage.