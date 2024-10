Tchad : le ministère des Finances et l’UNICEF outillent les acteurs au développement du Moyen-Chari

Une mission du ministère des Finances, du Budget, de l’Economie et du Plan, en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance, (UNICEF), organise ce 08 octobre 2024, un atelier de budgétisation annuelle du Plan de Développement Provincial (PDP) du Moyen-Chari.



Placé sous la vision, « En 2030, le Moyen-Chari, une province, bien gouvernée, où l’agriculture, l’élevage, la pêche et le tourisme prospèrent dans le respect de l’environnement, et où chaque citoyen a accès facile aux services sociaux de base cruciale », cet atelier a pour objectif de renforcer les capacités des membres du Comité Provincial d’Action (CPA) et du Comité Départemental d’Action (CDA), pour la planification annuelle des activités inscrites dans le plan de développement, et sur la mobilisation des ressources, la coordination et la budgétisation sensible aux droits des enfants, dans la province du Moyen-Chari.



Le chef de division de la planification provincial, par ailleurs chef de mission, Abderamane Diar Nassour, a notifié que cet atelier permettra de mieux planifier les actions concrètes du Plan de Développement Provincial du Moyen-Chari, et de suivre dans les jours à venir, un modèle de suivi.



Pour le représentant de l’UNICEF, Dr Kebféné Moundine, cet atelier est une opportunité capitale, non seulement pour les chefs de service déconcentrés de l’Etat, mais aussi pour les partenaires au développement, de renforcer leurs capacités afin d’avoir un Comité Provincial d’Action, et un Comité Départemental d’Action, capables de booster l’économie de la province, à travers une forte mobilisation des ressources, assurer une coordination et une budgétisation qui prennent en compte les droits de l’enfant.



Le gouverneur de la province du Moyen-Chari, Abderaman Ahmat Bargou s’est réjoui de cet atelier, et a souligné que le gouvernement, avec l'appui de l'UNICEF, a décidé d'appuyer la province du Moyen-Chari à renforcer les capacités des membres du Comité Provincial d'Action, et ceux des départements pour mieux planifier le Plan de développement du Moyen-Chari, ceci pour le bien de la province.



« Je vous exhorte à donner le meilleur de vous-même, car ce Plan de Développement Provincial permettra d'élaborer le plan de travail annuel 2024, en tenant compte des réalisations du premier semestre. Il s’agit de travailler pour le bien de la population du Moyen-Chari et pour vos intérêts personnels », a précisé Abderaman Ahmat Bargou



Il faut noter que cet atelier qui regroupe plus d’une cinquantaine de participants venus des différents départements de la province du Moyen-Chari, prendra fin le 10 octobre 2024.