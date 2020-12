Tchad : le ministère des Sports saisit la police suite à "l'acte de rébellion" de la FTFA

Le directeur général du ministère de la Jeunesse et des Sports, Passalet Lazaki, a saisi le 18 décembre 2020 par courrier, le directeur général de la Police nationale suite à "l'acte de rébellion contre les textes de la République" et le "mépris de l'autorité publique" par la Fédération tchadienne de football association (FTFA).



Le 11 décembre 2020, le ministère a retiré la délégation de pouvoirs à la FTFA pour trois mois, suite à des "irrégularités criardes" dans le processus électoral lancé par la Fédération.



Le ministère a adressé trois correspondances à la FTFA (27 novembre, 2 décembre et 4 décembre) et l'a invité au dialogue, afin "d'organiser une assemblée générale élective juste, inclusive, crédible et incontestable".



La FTFA est "passée outre" et a maintenu son assemblée générale, avec un "simulacre d'élection (debout et par acclamation", déplore le ministère des Sports.



Passalet Lazaki demande à la Police nationale de "prendre toutes les dispositions sécuritaires pour veiller aux agissements" de la FTFA et "prévenir les troubles à l'ordre public qui pourraient survenir en pareille circonstance".



"Tout déplacement à l'étranger par un membre de cette fédération pour une quelconque rencontre ou réunion, est aussi formellement interdite", informe le ministère. Il ajoute "qu'aucune équipe ou club de football n'est autorisé à participer à une compétition internationale, pendant cette période de retrait provisoire de délégation des pouvoirs à la FTFA".