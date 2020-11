Tchad : le ministère des Sports suspend l'assemblée générale de la FTFA

Le ministère de la Jeunesse et des Sports a annoncé vendredi la suspension du processus de l'assemblée générale élective de la Fédération tchadienne de football association (FTFA) prévue le 12 décembre 2020.



Selon la directrice des sports de haut niveau du ministère de la Jeunesse et des Sports, Mme. Memadji Assel Solange, une réunion de concertation était prévue ce vendredi 27 novembre au cabinet du ministre.



"La FTFA s'est distinguée par son absence malgré qu'elle ait reçu la lettre d'invitation qui lui a été adressée. Nonobstant la règle de courtoisie simple, la FTFA vient de montrer sa véritable position de non-respect de la hiérarchie", indique Mme. Memadji Assel Solange qui évoque une "insubordination" mettant à mal les relations entre le ministère et la FTFA.



Le ministère de la Jeunesse et des Sports affirme également qu'il y a de multiples irrégularités constatées dans les textes de la FTFA avec des contradictions. La suspension vise à permettre de réajuster toutes les incohérences relevées et organiser "une assemblée générale inclusive, dans un climat serein et en toute transparence".



"En cas de non respect des termes contenus dans la correspondance, le ministère se verra dans l'obligation de prendre des mesures contraignantes dont celles tendant au retrait de la délégation de pouvoirs", précise Mme. Memadji Assel Solange.